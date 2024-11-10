На думку оглядачки, конфлікт між обраним президентом США і бізнесменом майже неминучий.

Обраний президент США Дональд Трамп, попри те, що протягом своєї виборчої кампанії з пієтетом висловлювався щодо мільярдера Ілона Маска, зрештою не захоче ділитися владою з бізнесменом. Таку думку в інтерв'ю CNN висловила відома американська політична оглядачка Кара Свішер.

За її словами, конфлікт між Маском і Трампом майже неминучий, адже привабливість двох найвпливовіших людей світу означає, що їм буде важко "співіснувати".

"Один із моїх улюблених фільмів - "Горець", "може бути тільки один", і це буде Дональд Трамп", - сказала Свішер.

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Видання нагадує, що Маск відіграв важливу роль у кампанії Трампа, керуючи кампанією у ключовому штаті Пенсильванії, "виступаючи як замінник на багатьох мітингах і просуваючи прореспубліканський контент" на своїй платформі Х. При цьому після перемоги Трампа статки Маска зросли приблизно на 12 мільярдів доларів.

Оглядачка також не вірить, що Маск претендуватиме на посаду в адміністрації новообраного президента:

"Ілон дуже роздратований, як і Трамп, і я не думаю, що Трампу сподобається увага, яку Ілон збирається привернути до себе".

Ілон Маск у передвиборчій кампанії Дональда Трампа

Як повідомляв УНІАН, американський мільярдер Ілон Маск відреагував мемом на перемогу Трампа на виборах президента США. Бізнесмен опублікував мем, на якому тягне свої речі в Овальний кабінет Білого дому.

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