Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала перемогу Джо Байдена на виборах у США очевидною.
Вона також висловила надію на активізацію відносин Євросоюзу із адміністрацією наступного президента США, передає dt.ua із посиланням на CNN.
"Європейський Союз і Сполучені Штати - це друзі і союзники, між нашими громадянами найтісніші зв'язки. І вибори президента США - це надважлива подія і по цей бік Атлантики теж", - заявила фон дер Ляєн.
За словами голови Єврокомісії, у ЄС уважно стежили за ходом американської виборчої компанії, і те, що "обраним 46-м президентом США став Джо Байден вже очевидно".
"Я вітаю його і віце-президента Гарріс з їхньою перемогою", - зазначила фон дер Ляєн.
Читайте такожВибори у США: Трамп заявив про докази фальсифікацій
Вона підкреслила, що партнерство США і ЄС протягом десятиліть підтримувало світовий порядок і залишається основою процвітання і стабільності по обидві сторони Атлантики. А також висловила надію, що такі відносини зберігатимуться й надалі.
"Європейський Союз готовий до активізації співпраці з новою адміністрацією і новим Конгресом США. Я з нетерпінням чекаю можливості просувати цю глобальний порядок денний разом з наступним президентом Сполучених Штатів Джо Байденом", - сказала глава Єврокомісії.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram