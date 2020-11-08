У ЄС висловили готовність активізувати співпрацю із США при президентові Джо Байдені.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала перемогу Джо Байдена на виборах у США очевидною.

Вона також висловила надію на активізацію відносин Євросоюзу із адміністрацією наступного президента США, передає dt.ua із посиланням на CNN.

"Європейський Союз і Сполучені Штати - це друзі і союзники, між нашими громадянами найтісніші зв'язки. І вибори президента США - це надважлива подія і по цей бік Атлантики теж", - заявила фон дер Ляєн.

За словами голови Єврокомісії, у ЄС уважно стежили за ходом американської виборчої компанії, і те, що "обраним 46-м президентом США став Джо Байден вже очевидно".

"Я вітаю його і віце-президента Гарріс з їхньою перемогою", - зазначила фон дер Ляєн.

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Вона підкреслила, що партнерство США і ЄС протягом десятиліть підтримувало світовий порядок і залишається основою процвітання і стабільності по обидві сторони Атлантики. А також висловила надію, що такі відносини зберігатимуться й надалі.

"Європейський Союз готовий до активізації співпраці з новою адміністрацією і новим Конгресом США. Я з нетерпінням чекаю можливості просувати цю глобальний порядок денний разом з наступним президентом Сполучених Штатів Джо Байденом", - сказала глава Єврокомісії.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: УНІАН