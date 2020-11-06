У штатах Пенсильванія, Джорджія, Невада, Аризона і Північна Кароліна спостерігається мінімальна перевага між кандидатами.

На виборах президента Сполучених Штатів Америки в ході підрахунку бюлетенів відрив між головними кандидатами у п'яти ключових штатах зменшується.

Як повідомляє CNN, у штатах Пенсильванія, Джорджія, Невада, Арізона і Північна Кароліна спостерігається мінімальна перевага між кандидатами.

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Зокрема, станом на 8:00 за київським часом, у штаті Пенсильванія чинний президент Дональд Трамп, який балотується на другий термін, випереджає кандидата від Демократичної партії Джо Байдена усього на 18 тис. 229 голосів. Наразі у цьому штаті оброблено 95% бюлетенів. Переможець у Пенсильванії має отримати 20 голосів від колегії виборників.

У штаті Джорджія Трамп випереджає Байдена усього на 1 тис. 267 голосів. У цьому штаті оброблено 99% бюлетенів. Переможець має отримати 16 голосів від колегії виборників.

У Неваді Байден випереджає Трампа на 11 тис. 438 голосів. Вже оброблено 89% бюлетенів. Переможець отримає 6 голосів.

В Аризоні Байден випереджає Трампа на 47 тис. 052 голоси після обробки 90% бюлетенів. Переможець має отримати 11 голосів.

У Північній Кароліні Трампа випереджає Байден на 76 тис. 737 голосів після опрацювання 95% голосів виборців. Переможець отримає 15 голосів.

Загалом наразі без врахування штатів, де триває підрахунок голосів і переможець поки не визначений, Байден набирає 253 голоси від колегії виборників, а Трамп - 213. Для перемоги на виборах президента США треба отримати не менше 270 голосів виборників.

Вибори президента США-2020

4 листопада завершилося голосування у США. Наразі триває підрахунок голосів.

За даними карти на сайті CNN, Байдену не вистачає до необхідних 270 голосів виборщиків 17 голосів. У чинного президента Дональда Трампа зараз 213 голосів.

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Автор: Віталій Саєнко