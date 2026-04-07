Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути, - Трамп

За його словами, "ми дізнаємося це сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу".

Президент США Дональд Трамп нагадав про те, що термін його ультиматуму Ірану добігає кінця.

"Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не вдасться повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак, тепер, коли у нас відбулася повна і тотальна зміна режиму, коли переважають інші, розумніші й менш радикальні уми, можливо, відбудеться щось революційно прекрасне, хто знає?" - написав він у Truth Social.

За його словами, "ми дізнаємося це сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу".

"47 років здирництва, корупції та смерті нарешті закінчаться. Нехай Бог благословить великий народ Ірану!" - додав Трамп.

Видання Axios писало, що президент США стоїть перед важливим рішенням, яке необхідно прийняти в стислі терміни - виконати свою погрозу знищити інфраструктуру Ірану, починаючи з 20:00 за східним часом, або знову відкласти свій крайній термін, щоб дати шанс переговорам.

Відомо, що американський лідер погрожував до півночі знищити всі мости та електростанції в Ірані, а також вжити інших заходів, які матимуть руйнівні наслідки для іранців і спровокують небезпечну відповідь у всьому регіоні.

"Якщо президент побачить, що угода наближається, він, ймовірно, відкладе це. Але тільки він і він один приймає це рішення", - підкреслив високопоставлений чиновник адміністрації.

Водночас представник міністерства оборони повідомив, що у відомстві "скептично" ставляться до того, що цього разу буде якесь продовження.

