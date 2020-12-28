За даними поліції, фургон підірвав місцевий житель Ентоні Куїнн Ворнер, який загинув на місці.

Поліція американського Нешвілла підозрює місцевого жителя в підриві фургона, який стався 25 грудня.

Про це заявив прокурор США по Середньому округу штату Теннессі, повідомляє CNN.

За їхніми даними, вибух автомобіля організував Ентоні Куїнн Ворнер.

"На основі отриманих доказів ми прийшли до висновку, що Ентоні Ворнер організував вибух. Він був на місці вибуху і загинув», - зазначив окружний прокурор Дональд Кокран.

За його словами, ці дані були отримані за підсумками проведеного ДНК-тесту останків, виявлених на місці вибуху.

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Його мотиви залишаються невідомими. Поліція зазначає, що немає свідчень причетності до злочину інших осіб.

За даними AP, 63-річний Ворнер мав досвід роботи з електронікою та сигналізацією, а також працював консультантом з комп'ютерів.

Вибух у Нешвіллі: що відомо

У п'ятницю, 25 грудня, в американському місті Нешвілл в штаті Теннессі вибухнуло авто.

В результаті інциденту були поранені 3 особи і пошкоджені десятки будівель. Влада розцінює вибух як навмисний акт.

За даними поліції, правоохоронці близько 5:30 за місцевим часом (13:30 за Києвом) прибули на виклик щодо пострілів у центрі міста. Там вони побачили припаркований фургон, з якого лунало записане аудіоповідомлення про те, що бомба вибухне через 15 хвилин. Поліцейські викликали саперів і почали евакуацію людей з довколишніх будівель. О 6:30 автомобіль вибухнув.

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Автор: УНІАН