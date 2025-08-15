Попередньо, вибух стався через порушення техніки безпеки.

У Рязанській області РФ у пороховому цеху заводу "Еластик" прогримів вибух, унаслідок чого виникла пожежа. Уже відомо про 5 загиблих, повідомляє Telegram-канал Baza.

Попередньо, вибух стався через порушення техніки безпеки. Місцеві жителі розповіли в соцмережах, що чули гучний звук близько 11:00, після чого над територією підприємства піднявся стовп диму. Весь цех зруйнований.

Відомо, що із заводу евакуювали понад 100 осіб. Постраждали щонайменше 20 осіб, 10 з яких перебувають у важкому стані.

РосЗМІ пишуть, що під завалами ще залишаються люди. Доступ до них ускладнений.

Нагадаємо, що 2021 року на цьому ж заводі стався вибух. Тоді внаслідок події загинуло 17 осіб.

ЗСУ уразили один із найбільших НПЗ "Роснафти" - що відомо

Раніше УНІАН писав, що в ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вразили низку важливих об'єктів на території Росії. Зокрема, було завдано удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ, який є одним із найбільших у системі "Роснафти".

У Генштабі зазначили, що на цьому підприємстві росіяни виробляють широкий спектр палива, серед іншого - авіаційний гас. Завод бере участь у забезпеченні російської армії.

Вас також можуть зацікавити новини: