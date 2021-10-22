Цех належить компанії, що займається виробництвом і зберіганням вибухівки та утилізацією боєприпасів.

У пороховому цеху заводу Еластик в Шиловському районі Рязанської області стався потужний вибух з подальшим загорянням.

Про це повідомляє РИА Новости, посилаючись на представника екстрених служб.

За попередніми даними, загинули 12 осіб, доля ще чотирьох залишається невідомою.

"Виявлено тіла 12 загиблих, доля чотирьох осіб невідома", - заявив співрозмовник агентства.

За даними екстрених служб, цех належить компанії, що займається виробництвом і зберіганням вибухівки та утилізацією боєприпасів.

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Нагадаємо, в липні в Кишертському районі Пермського краю стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Центр-2. В результаті пожежі ніхто не постраждав, а прилеглі будинки пошкоджені не були.

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Автор: Денис Прядко