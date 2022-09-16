Співробітник МЗС зливав секретну інформацію російській розвідці.

Служба інформації та безпеки Чехія виявила, що у Служби зовнішньої розвідки Росії є "кріт" в МЗС країни.

Про це повідомляє чеське видання Deník N.

Як підтвердили виданню прем'єр-міністр Петро Фіала, міністр закордонних справ Ян Ліпавскі і Служба інформації та безпеки, співробітник МЗС Чехії працював з російською розвідкою і передавав їй секретні відомості.

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Голова МЗС заявив, що співробітника було звільнено, але інших подробиць не навів.

Кілька років тому контррозвідники дізналися, що у росіян було джерело конфіденційної інформації в Міністерстві закордонних справ Чехії. Потім контррозвідці вдалося встановити, хто зливав інформацію, в тому числі секретну.

Служба контррозвідки роками таємно стежила за цим співробітником. У першій половині цього року про нього повідомили керівництву країни.

Як сказало одне з джерел, російські спецслужби, вербуючи чиновника, "використовували його пристрасть до жінок і грошей".

За даними джерел Deník N, співробітник мав доступ до документів під грифом "цілком таємно".

Він працював у міністерстві понад 20 років: як у центральному апараті, так і за кордоном.

Наразі невідомо, чи може він бути притягнутий до кримінальної відповідальності, оскільки за чеським законодавством, якщо стеження ведуть тільки спецслужби без участі поліції, зібрані докази не можна використовувати в суді.

Раніше стало відомо, що два високопоставлених чиновника з федерального Міністерства економіки Німеччини, що обіймають ключові посади в сфері енергопостачання, підозрюються в шпигунстві на користь Росії.

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