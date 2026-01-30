Більше половини угорців вважають, що Орбан 'втомився' і його потрібно замінити

Раніше Орбан заявляв, що замінити його поки ніким.

Більше половини громадян Угорщини вважають, що Віктор Орбан "втомився" від посади прем'єр-міністра і повинен покинути свій пост. Про це свідчить опитування інституту Publicus для видання Nepaszava.

Перед Новим роком Орбана запитували, чи буде він знову кандидатом від "Фідес" на посаду прем'єр-міністра. Тоді він заявив, що, хоча партія шукає йому наступника, наразі немає більш підходящого кандидата.

"Однак останні дані Publicus показують, що 55 відсотків усього населення вважають, що Віктор Орбан "втомився" і більше не підходить для керівництва країною", - наголошується в статті.

Таку думку поділяють і 4% виборців партії "Фідес", хоча 94% з них продовжують його підтримувати і не вважають його відхід своєчасним.

При цьому, згідно з опитуванням, більшість проурядових виборців хотіли б бачити наступником Віктора Орбана нинішнього главу МЗС Петера Сійярто. Опитування також показало, що відхід Орбана не призведе до істотної зміни політичного балансу сил; понад 90 відсотків прихильників партії "Фідес" проголосували б за неї, навіть якби він не був кандидатом у прем'єр-міністри.

Так, на питання про те, що станеться, якщо у "Фідес" буде інший кандидат у прем'єр-міністри замість Віктора Орбана, тільки 2% виборців, які підтримують уряд, заявили, що не впевнені у своєму виборі, і тільки 1% відповіли, що проголосують за іншу партію.

При цьому, що цікаво, 4% респондентів, які не підтримують уряд, заявили, що проголосували б саме за "Фідес", якби Орбана замінили.

Орбан і Україна

Уряд Угорщини послідовно виступає проти фінансової та військової допомоги Україні з боку Європейського Союзу. Раніше кабінет Орбана запустив так звану "національну петицію" проти подальшої фінансової підтримки Києва з боку Брюсселя.

Орбан також заявив про нібито спробу України втрутитися в парламентські вибори в його країні і доручив викликати українського посла до Міністерства закордонних справ.

