За словами Зеленського, Макрон розуміє, що захищаючи Україну, він захищає Європу - і Францію.

Президент Франції Еммануель Макрон останнім часом висловлює все більш різку позицію стосовно Росії, і навіть стверджує про її "неминучу поразку". Як розповів президент україни Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Monde, на це є кілька причин.

Зокрема, зазначив Зеленський, президент Франції ймовірно, "зрозумів, що Путін обдурив його особисто".

"Путін дав слово певним лідерам, що широкомасштабного вторгнення не буде, буквально за кілька днів до цього. Тому Макрон більше не довіряє Путіну. Дійсно, це зайняло певний час, але результат є", - зазначив Зеленський.

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Крім того, зазначив він, сам Макрон назвав йому ще одну причину для такої зміни позиції.

"Вчора [у неділю, 10 березня] під час нашої розмови я подякував йому за те, що він приділяє стільки часу Україні. Він відповів: "Звичайно, але я хочу, щоб ви знали, що я роблю це для Франції". Він чудово розуміє, що захищаючи Україну, він захищає Європу - і Францію. Я думаю, що це те, що він зрозумів", - наголосив президент України.

Він додав, що "поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території".

Він додав, що буде обговорювати з президентом Франції подальші варіанти підтримки України під час майбутнього візиту Макрона до Києва.

Зокрема, це співпраця у сфері кіберзахисту – "не військова присутність, а фахівці, які обмінюються даними та розвідданими". Також у сфері підготовки - тренувальні місії, як для артилерії, так і для бронетехніки, оборонних систем, F16 і навчання бойових літаків.

Водночас, зазначив Зеленський, розглядається пропозиція скоротити час навчання українських військових, проводити його повністю в Україні, безпосередньо адаптуючи його до умов війни.

"Це не означає, що французька армія збирається втручатися в Україну, ми говоримо лише про навчання в різних сферах", - підкреслив він.

Крім того, зазначив Зеленський, обговорюється можливість спільного виробництва війькової техніки, наприклад, французьких "Цезарів" і німецьких танків "Леопард".

"Коли ми отримували цю техніку, особовий склад виїжджав за кордон на навчання, а потім повертався, щоб адаптуватися до українських умов. Але коли ці машини потрапляли в інцидент, їх доводилося відправляти назад до Європи, а це ще один довгий процес. То чому б не подумати про те, щоб привезти технічний персонал в Україну, а ліцензія залишилася б в Україні? Таке спільне виробництво було б в інтересах обох країн", - наголосив Зеленський.

Візит Макрона в Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня президент Франції заявив, що у лютому приїде до України, щоб завершити роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки.

Згодом стало відомо, що з міркувань безпеки Париж відклав візит свого лідера до Києва. Вже 16 лютого до Франції прибув Володимир Зеленський. В Парижі вони підписали з Макроном угоду про гарантії безпеки для України.

10 березня у канцелярії Макрона оголосили, що візит відбудеться "протягом наступних кількох тижнів". Як зазначив один із французьких чиновників, Макрон хоче "приділити необхідний час" для переговорів із союзниками, щоб їхати в Україну "з відчутними результатами"

Наприкінці лютого Макрон заявив, що європейські лідери обговорюють ймовірність відправки своїх військ в Україну у майбутньому.

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