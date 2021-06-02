Роман Протасевич стверджує, що він розповів соратнику про плани летіти з Греції в Литву.

Затриманий білоруський опозиціонер Роман Протасевич заявив, що його міг "здати" соратник, пов’язаний з псевдомінерами.

Про це він розповів на відео з його допитом, яке опублікував білоруський державний телеканал ОНТ у Telegram.

Протасевич стверджує, що він розповів соратнику про плани летіти з Греції в Литву: зразу після цього його затримали у Мінську.

"У мене був особистий конфлікт тільки з однією людиною, причому був такий досить напружений. Особливо в останні дні. Єдиний раз, коли я розповів, як буду летіти, це було в робочому чаті за 40 хвилин, в якому є ця людина", - заявив він.

Протасевич також розповів, що цей соратник мав зв'язки з кіберпартизанами, які раніше займалися псевдомінуваннями в Білорусі.

Посадка літака Ryanair в Мінську і затримання Протасевича

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація мінського аеропорту і передала екіпажу.

Пасажири розповідали, що перед посадкою борту в Мінську Протасевич запанікував, а у відповідь на запитання про те, що сталося, сказав, що "тут на мене чекає смертна кара". Про смертну кару згадувала і сама NEXTA після затримання Протасевича. Однак колишній редактор NEXTA проходив у Білорусі обвинуваченим за трьома статтями, і за жодною з них не передбачена виняткова міра покарання.

Згодом стало відомо, що так звана "Генеральна прокуратура ЛНР" розслідує можливу участь Протасевича у військових діях на сході України у складі батальйону "Азов". Вона звернулася до Білорусі з проханням видати затриманого Протасевича "для проведення слідчого експерименту", оскільки нібито була встановлена причетність засновники NEXTA до обстрілу мирного населення Донбасу і знищення цивільної інфраструктури. Олександр Лукашенко заявив, що "слідчі з Донбасу" можуть провести допит.

Згідно з так званою Конституцією і Кримінальним кодексом "ЛНР", там немає смертної кари. Однак таке покарання передбачене у терористів з "ДНР", хоча, за даними ЗМІ, в дію на окупованій території Донецької області воно також не приводиться.

При цьому за словами батька Протасевича, його син був на Донбасі як журналіст. Про роботу Протасевича на Донбасі говорив і колишній командир "Азова" Олександр Білецький. Він зазначав, що Роман разом з "Азовом" та іншими військовими частинами "боровся проти окупації України", але "його зброєю як журналіста був не автомат, а слово".

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Автор: Олег Давигора