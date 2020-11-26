Це сталося через помилку уряду, який вказав село в документах "на здачу".

Вірмени у селі Черекдар в Нагірному Карабасі підготували своє селище до здачі Азербайджану, спаливши всі будівлі. Але пізніше виявилося, що населений пункт не переходить під контроль Баку, згідно із домовленостями.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив вірменський політолог Самвел Меликсетян. За його словами, спочатку село було у списку "здачі", однак пізніше виявилося, що це помилка.

"Село Чаректар не здається. Але в списку, складеному нашим урядом, після ганебної історії агдамських сіл згадується. Побачивши список, жителі села розпочали підготовку до виселення, спалили свої будинки, почали демонтаж даху величезної школи, що будується, тощо. Потім виявилося, що село не здається. Те саме, наскільки можна зрозуміти, і стосується села Аканаберд", - написав Меликсетян.

Չարեքտար գյուղը չի հանձնվում։ Բայց մեր կառավարության կողմից կազմած ցուցակում, երևի Աղդամի գյուղերի խայտառակ... Опубліковано Սամվել Մելիքսեթյան Вівторок, 24 листопада 2020 р.

Війна в Нагірному Карабасі: загострення восени 2020 року

Чергова ескалація конфлікту між Вірменією й Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили одна одну в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ВС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

Обидві сторони заявляли, що завдали противнику страшних втрат, які налічують сотні убитих і десятки знищених одиниць бойової техніки. Всі спроби добитися припинення вогню раніше зазнавали невдачі.

Домовленість про завершення війни в Карабасі

Ввечері 9 листопада після серії воєнних успіхів ВС Азербайджану і взяття стратегічно важливого міста Шуша в Карабасі президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент РФ Володимир Путін підписали заяву, в якій оголосили про повне припинення вогню і всіх військових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту з опівночі за московським часом 10 листопада.

Згідно з домовленостями, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, який з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблоковуються всі економічні й транспортні зв'язки регіону.

Республіка Вірменія до 15 листопада має повернути Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шуша.

За погодженням сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху Лачинським коридором, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

Довідка. У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб. Тоді Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом та 7 прилеглими районами, які вірменські сили називали «буферною зоною».

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Автор: Андрій Василюк