Міністерство юстиції США вже працює над тим, щоб відстежити і зберегти тексти повідомлень за цей період.

Федеральний суддя Джеймс Боусберг зобов'язав ключові відомства адміністрації президента США Дональда Трампа зберегти повідомлення у скандальному чаті Signal в період з 11 по 15 березня. Йдеться про повідомлення з обговоренням ударів по хуситах, повідомляють CNN та The New York Times.

Суддя ухвалив це рішення за позовом про збереження інформації, поданим після того, як стало відомо, що топпосадовці США обговорювали військові плани щодо Ємену у Signal.

Міністерство юстиції США заявило, що адміністрація вже працює над тим, щоб відстежити і зберегти тексти повідомлень за цей період.

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За даними ЗМІ, рішення суду стосується вищих посадовців адміністрації Трампа, зокрема радника президента з національної безпеки Майка Волца, міністра оборони Піта Гегсета, директора національної розвідки Тульсі Габбард, держсекретаря Марко Рубіо й віцепрезидента Джей Ді Венса.

Скандал із секретним чатом керівників США у Signal

Як писав УНІАН, нещодавно у США розгорівся скандал, пов'язаний із випадковим додаванням журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга до секретного групового чату в месенджері Signal. У цьому чаті високопосадовці адміністрації президента Дональда Трампа обговорювали деталі військових ударів по єменським повстанцям-хуситам. Серед учасників чату були віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші ключові фігури. Вони обговорювали конкретні деталі операції, включаючи типи озброєння, цілі та час атак.​

Після того, як The Atlantic опублікував витримки з переговорів у чаті, адміністрацію Трампа накрило хвилею критики через використання несертифікованих месенджерів для обговорення чутливих питань національної безпеки. Демократи та експерти з безпеки висловили занепокоєння щодо можливого витоку секретної інформації та порушення протоколів безпеки.

Міністр оборони Піт Гегсет заперечив, що в чаті обговорювалися засекречені дані, стверджуючи, що критичні деталі, такі як імена та точні локації, були опущені. Президент Трамп назвав інцидент "незначним збоєм" і висловив довіру до своїх радників, незважаючи на заклики до відставки деяких посадовців.​

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