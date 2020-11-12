За словами глави МЗС РФ, заяви української влади про необхідність передати Україні контроль за українсько-російським кордоном мають отримати «якусь реакцію, як мінімум, Парижа і Берліна».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Берлін і Париж потурають Україні в підриві Мінських угод і тим самим вчиняють «зраду».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції в Москві.

«Щодо України - це колосальна претензія до наших німецьких і французьких колег: ховатися за п'ять принципів ЄС, які свідчать, що з Росією буде все добре, тільки-но Росія виконає Мінські домовленості - це межує з дипломатичною і політичною нечистоплотністю», - заявив Лавров.

Він сказав, що заяви української влади на рівні президента та інших посадових осіб про необхідність передати Україні контроль за українсько-російським кордоном мають отримати «якусь реакцію, як мінімум, Парижа і Берліна».

Читайте такожЛавров поскаржився на неповагу до Росії і "налякав" припиненням діалогу з ЄС

П

При цьому Лавров нагадав, що ініціатива керівника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука була охарактеризована як така, що «повністю підриває Мінські домовленості і яка має одну єдину мету» - зібратися на новий саміт Нормандського формату.

«Мабуть там, у Нормандському форматі, президенту Зеленському приємно зі світовими лідерами поспілкуватися і створити враження для свого електорату і, може, якихось своїх прихильників на Заході, що він щось вміє, щось може. Але це все підміна суті зовнішніми ефектами - ми це проходили. Так було і при Порошенкові, так було і при Зеленському, жодних змін ми не спостерігаємо», - заявив він.

Лавров вважає, що Париж і Берлін «мають підняти свій голос і закликати Зеленського і його команду поважати те, про що було сказано рік тому на Паризькому саміті Нормандського формату - Мінським домовленостями немає альтернативи», - сказав він.

«Доки цього не буде зроблено, ми вважатимемо, що Берлін і Франція потурають руйнуванню того, що було створено їхніми руками», - сказав він.

Лавров заявив, що це буде вдруге - зрада своїх власних домовленостей, вперше було в лютому 2014 року.

«Потім ще й покарали Росію за те, що ми підтримали тих, хто відмовився робити антикорупційний переворот - це була не помилка, це злочин проти справедливості, проти міжнародного права. Вдруге таку саму зраду щодо власних домовленостей ми спостерігаємо в частині підриву Мінських домовленостей», - заявив Лавров.

Український план щодо Донбасу: 5 головних пунктів

5 листопада українська делегація в ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою РФ низки рішень і документів, що є прямим втручанням у життя ОРДЛО, наприклад, спрощений порядок надання мешканцям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1,5 тис. осіб); тільки при виконанні перших чотирьох умов – підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (з допомогою ОБСЄ).

10 листопада учасники підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи взяли за основу запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк