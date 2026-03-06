Трамп відповів, коли США завершать операцію в Ірані

Президент США заявив, що не встановлює дедлайнів для завершення війни з Іраном і назвав головною метою недопущення появи іранської ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлює жодних часових рамок для завершення війни з Іраном. Про це він сказав в інтерв’ю журналу Time.

"У мене немає часових обмежень ні на що. Я хочу, щоб це було зроблено", – заявив Трамп під час телефонної розмови з журналістами.

Раніше американський президент припускав, що конфлікт може тривати приблизно чотири-п’ять тижнів, однак аналітики вважають, що ці терміни можуть змінитися залежно від політичної ситуації у США або від того, чи вважатиме Білий дім свої цілі досягнутими.

Цілі США у війні

В інтерв’ю Трамп назвав головні завдання кампанії проти Ірану. За його словами, ключовою метою є недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

"Вони не можуть мати ядерну зброю. Це номер один, два і три. Номер чотири – жодних балістичних ракет", – сказав президент.

Ще однією метою, за словами Трампа, є поява "раціонального та розсудливого" керівництва в Ірані.

Побоювання щодо атак у відповідь

Президент США також відповів на запитання про можливі атаки у відповідь на території Сполучених Штатів.

"Ми постійно про це думаємо, ми плануємо. Ми очікуємо певних речей", – зазначив він.

Трамп додав, що під час війни втрат уникнути неможливо: "Коли йде війна, деякі люди помруть".

Операція в Ірані - останні заяви Трампа

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні бути залучені до процесу вибору наступного керівника Ірану.

За словами Трампа, Вашингтон має "разом з Іраном" визначити людину, яка очолить країну після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї. Трамп також припустив, що син покійного лідера Моджтаба Хаменеї, якого називали одним із головних претендентів на владу, навряд чи стане наступником.

