Польський уряд прийняв важливе енергетичне рішення щодо РФ.

Уряд Польщі ухвалив законопроєкт, яким передбачено запровадження ембарго на імпорт вугілля з Росії через війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву речника Кабінету міністрів Петра Мюллера.

"Ми не хочемо, щоб цей імпорт більше був можливим, хоча ми усвідомлюємо, що існує ризик, пов’язаний з тим, що Європейський Союз досі не схвалив такі дії", - сказав Мюллер.

За даними агентства, наразі 20% вугілля, який використовують домогосподарства Польщі надходить з Росії.

Нагадаємо, РФ вдерлася на територію України рано-вранці 24 лютого.

Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

Низка західних країн, зокрема держави Євросоюзу та США, запровадили проти російської сторони нові санкції. У зв'язку з санкціями в різних країнах станом на 22 березня було заарештовано 78 літаків авіакомпаній РФ.

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