'Мені набридло': Стармер різко висловився про дії Трампа і Путіна

Британський прем’єр закликав до стабілізації енергоринків і координації союзників для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що йому "набрид" вплив глобальних лідерів, зокрема Дональда Трампа та Володимира Путіна, на коливання цін на енергоносії, які б’ють по британських домогосподарствах і бізнесу, пише Guardian.

Виступаючи в інтерв’ю ITV, Стармер зазначив, що рахунки за енергію у Великій Британії "то зростають, то зменшуються" через міжнародні кризи, спричинені діями світових лідерів.

"Мені набридло, що рахунки сімей по всій країні за енергоносії то зростають, то зменшуються, а рахунки підприємств за енергоносії то зростають, то зменшуються через дії Путіна чи Трампа по всьому світу", - заявив він.

Прем’єр також наголосив на необхідності стабілізації ситуації на Близькому Сході та відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. За його словами, Лондон разом із союзниками працює над "практичним планом" для якнайшвидшого відновлення морської логістики після досягнення режиму припинення вогню.

У британському уряді підтвердили, що Стармер обговорив це питання з Дональдом Трампом. Сторони погодилися з необхідністю узгоджених дій для гарантування свободи судноплавства та стабілізації енергетичних ринків.

Водночас Стармер різко розкритикував продовження ударів у регіоні, заявивши, що такі дії "мають припинитися", навіть попри невизначеність щодо деталей домовленостей про припинення вогню.

У статті для Guardian прем’єр наголосив, що Велика Британія має стати державою, "менш залежною від подій за кордоном", і пообіцяв відхід від політики постійного реагування на кризи.

Його заява пролунала на тлі зростання міжнародної напруги та загострення відносин між західними союзниками через конфлікти на Близькому Сході, які продовжують впливати на світові енергетичні ринки.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідери провідних країн Європи, керівництво Європейського Союзу та Канади виступили із спільною заявою щодо останньої домовленісті між США та Іраном. Зокрема, вони вітають домовленість про двотижневе перемир’я.

"Тепер мета має полягати у переговорах про швидке і тривале припинення війни у найближчі дні. Цього лише можливо досягти за допомогою дипломатичних засобів", - наголошується у заяві, під якою підписався й Стармер.

Вас також можуть зацікавити новини: