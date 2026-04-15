Ізраїльська розвідка продовжить спроби повалення режиму в Ірані, - Bloomberg

Очільник Моссаду Девід Барнеа заявив, що місія ізраїльської розвідки в Ірані ще не завершена.

Глава ізраїльської розвідки пообіцяв активізувати таємні операції з метою повалення уряду Ірану, чим непрямо визнав, що конфлікт між країнами триватиме навіть тоді, коли США розпочнуть новий раунд мирних переговорів з Ісламською Республікою, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що очільник Моссаду Девід Барнеа заявив, що Ізраїль не очікував, що його бомбардування іранських військових, ядерних та інфраструктурних об'єктів, проведених спільно зі США, буде достатнім для того, щоб покласти край 47-річному правлінню Ірану під керівництвом духовенства.

"Наша місія ще не завершена. Ми виконаємо свій обов’язок лише тоді, коли цей екстремістський режим буде повалено. Цей режим, який прагне нашого знищення, має зникнути з лиця землі", - заявив Барнеа у вівторок, 14 квітня.

В статті підкреслюється, що він не уточнив, які саме дії може вжити Моссад. Хоча Ізраїль уже багато років проводить таємні операції в Ірані, Моссад рідко відкрито заявляє, що прагне зміни режиму.

На думку видання, заяви Барнеа свідчать про те, що ізраїльтяни й досі вбачають серйозну загрозу з боку Ірану, незважаючи на шкоду, завдану його військовому потенціалу в результаті приблизно п’ятитижневої операції, проведеної американо-ізраїльським альянсом.

Додається, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що повітряні удари забезпечили "усунення" двох "екзистенційних загроз" – балістичних ракет та ядерної зброї.

Видання не виключає, що ця заява може посилити напруженість у відносинах між американськими та іранськими урядовцями, які прагнуть продовжити перемир’я, що закінчується наступного тижня, та укласти мирну угоду на більш довгий термін.

Примітно, що Барнеа має піти у відставку в червні. Газета The New York Times минулого тижня писала, що під час закритих обговорень у Білому домі в січні він висловив думку, що його відомство зможе "збурити іранську опозицію, спровокувавши заворушення та інші акти повстання, які можуть навіть призвести до падіння іранського уряду".

"28 лютого, розпочинаючи війну, президент США Дональд Трамп і Нетаньяху висловили надію, що це створить умови для іранців, щоб повалити режим", - стверджує видання.

Хоча в грудні та січні іранський уряд зіткнувся з масовими протестами, в публікації йдеться, що вони не відновилися у значних масштабах. Судячи з усього, серед силових структур майже немає незгодних.

Водночас, посол Ізраїлю в США та учасник тих обговорень у Білому домі Єхіель Лейтер зазначив, що внутрішня революція в Ірані все ще можлива.

"Моссад вважає, що, як ми бачили в січні – коли сотні тисяч і мільйони людей вийшли на вулиці – ймовірність того, що це повториться, зараз ще вища. Ми й досі вважаємо, що це може статися протягом найближчих кількох місяців. Але гарантій немає", - заявив Лейтер в неділю, 12 квітня, в інтерв’ю CBS News.

Раніше УНІАН повідомляв, що журналістка Fox News Марія Бартіромо після інтерв'ю з президентом США Дональдом Трампом заявила, що він підтвердив завершення війни проти Ірану. Бартіромо поділилася, що помітила, як під час розмови очільник Білого дому висловлювався так, ніби війна проти Ірану вже в минулому. Тому журналістка уточнила у Трампа, чи закінчилася війна й він підтвердив, що так.

Також ми писали, що за даними Bloomberg, Тегеран і Вашингтон погодилися на другий раунд переговорів. Хоча місце та час проведення ще не визначені, переговори можуть відбутися у четвер, 16 квітня. За даними Associated Press, американські чиновники пропонуть, щоб зустріч відбулася або знову в Ісламабаді чи в Женеві. Перший раунд перемовин не дав результату. Повідомляється, що чиновники з Туреччини та Єгипту також відіграли роль у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни.

