'Створюють ядерний плацдарм біля НАТО': МЗС розкритикувало спільні навчання РФ та Білорусі

Російська мілітаризація Білорусі перетворює Мінськ на співучасника ядерного шантажу з боку РФ, заявили в МЗС.

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання цих двох диктатур є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки. Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує фундаментальні Статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам – приймати його", - йдеться у заяві.

У зв’язку з цим, як відзначають в МЗС, перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів.

Українські дипломати переконані, що такі дії мають отримати однозначне та жорстке засудження з боку всіх держав, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї.

"Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу", - підкреслюють у МЗС.

Тому, у заяві зазначається, що нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі "червоні лінії" договору про нерозповсюдження, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обидвох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу.

"Ефективна відповідь на російське-білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО має включати в себе різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення безпекової взаємодії з Україною", - наголошується у заяві.

Що цьому передувало

15 травня президент України Володимир Зеленський розповів про намагання Росії ще більше залучити Білорусь у війну проти України. Зокрема, як повідомив глава держави, Росія розглядає варіант проведення операцій з території Білорусі проти Чернігівсько-Київського напрямку.

18 травня стало відомо, що білоруська армія спільно з російськими військовими розпочала відпрацювання ударів ядерною зброєю. Мета цих дій - вдосконалення рівня підготовки особового складу, перевірка готовності озброєння, військової та спеціальної техніки до виконання завдань.

