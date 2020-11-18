Російському президенту, схоже, не подобаються протести в Єревані проти уряду Пашиняна.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що уряд Вірменії скоїть "самогубство", якщо вирішить відмовитися від угоди про перемир'я у Нагірному Карабасі. Моска допомогла сторонам домовитися про припинення боїв за спірний регіон.

Читайте такожЗа кримським сценарієм: РФ дозволила ввести "миротворців" у Нагірний Карабах, але вони там вже єПро це пише The Guardian, нагадуючи, що в Єревані тривають протести проти перемир'я, яке триває вже тиждень. Люди на вулицях вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Під час інтерв'ю для російського державного телебачення Путіна запитали про можливість того, що у Вірменії з'явиться новий уряд, який відмовиться від перемир'я.

Це було б великою помилкою", - сказав він.

Угода про перемир'я, яка зупинила шеститижневе кровопролиття в Нагірному Карабасі, включає великі територіальні поступки на користь Азербайджану. Через це у Вірменії спалахнули протести проти уряду Пашиняна, оскільки домовленості вважаються вірменською капітуляцію. Президент Вірменії теж підтримав проведення дострокових виборів. А міністр закордонних справ країни подав у відставку.

Читайте такожУ Карабасі вірменські солдати обстріляли так званих російських "миротворців" - ЗМІ (відео)Спецслужби Вірменії також повідомили минулого тижня, що вони зірвали спробу вбивства Пашиняна, яке готували опозиційний політик і ветеран війни.

"Країна, яка в стані війни або під загрозою відновлення боїв, як це часто було в минулому, не може собі дозволити таку поведінку, в тому числі і в сфері організації влади, яка б розколола суспільство зсередини. Гадаю, це абсолютно неприйнятно, контрпродуктивно і надзвичайно небезпечно", - сказав Путін.

Мирна угода щодо Нагірного Карабаху: що відомо

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення й увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

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Переклад: Лесь Димань