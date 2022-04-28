Бен Уоллес вважає ситуацію в Придністров'ї відчаєм президента РФ.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна етнічним націоналістом. Він зазначив, що голова Кремля хоче стати "раковою пухлиною" України.

Про це британський політик заявив в ефірі Sky News.

За його словами, У Путіна завжди були амбіції для розв'язання війни, тому що він етнічний націоналіст.

"Очевидно, що є інші групи російськомовних, які він потенційно відчуває, так само як відчували себе нацисти під час Другої світової війни - що вони нібито володіють цими людьми", - заявив міністр.

При цьому він вважає, що ескалація в так званому Придністров'ї – відчайдушна спроба Путіна розширити війну.

"Ми поки не знаємо подробиць атак в Придністров'ї, і хто за ними стоїть, але якщо це була Росія, то це її стратегічна помилка", - вказав Уоллес.

Крім того, британський міністр вважає, що Путін може зробити спроби об'єднати тимчасово окуповані землі та "просто стати раковою пухлиною" для України, тому союзники повинні допомогти відтіснити війська РФ.

Також Уоллес припустив, що Британія могла б підтримати Україну в поверненні Криму, але необхідно вибити російську армію з позицій, які зайняли після 24 лютого.

Ситуація в Придністров'ї - що відомо

У РФ заявили, що під час другого етапу "спецоперації" російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму і контроль над півднем України, який дасть "ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначаються факти утиску російськомовного населення".

Пізніше в Головного управління розвідки Міноборони повідомили, що 25 квітня спецслужби РФ організували провокацію з вибухами в столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

У МЗС України засудили спроби втягнути так зване Придністров'я у війну, розв'язану Росією проти України. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, які знаходяться на території даного регіону Молдови, приведені в повну бойову готовність.

26 квітня влада "ПМР" заявила про вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" в Тирасполі, у військовій частині в селі паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

Також українська розвідка повідомляла, що війська РФ хочуть здійснити ракетний удар по Придністров'ю.

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