Клімкін наголошує - з Москвою домовлятимуться не тільки в Україні, а й у США та Європі.

Війна в Україні закінчиться тільки тоді, коли військові дії зайдуть у глухий кут, а в Кремлі зрозуміють, що продовження наступу не принесе відчутних перемог.

Про це говорить екс-глава МЗС України Павло Клімкін, пише Forbes.

"Зараз цього не видно, Путін хоче продовжувати атакувати. Як тільки у російської армії радикально зникне можливість просуватися, будуть фундаментальні втрати людей і техніки, ось тоді й почнуться серйозні переговори. Я не вірю у можливість підписати з Росією мирну угоду, скоріш за все, йтиметься про припинення вогню", - заявив він.

Клімкін наголошує - з Москвою домовлятимуться не тільки в Україні, а й у США та Європі.

"Може бути домовленість про відведення військ, про звільнення захоплених територій. Припинення вогню – це ґрунтовний документ, де йдеться про те, як проходитиме лінія, про гарантії безпеки. Це не два рядки, що в момент Х дві армії припиняють стріляти та закріплюються на своїх позиціях", - каже він.

Клімкін вважає, що Росії неможливо легко отримати перемогу в тій реальності, що склалася. Союзники України також налаштовані жорстко, щоб не дати Путіну захопити Україну.

"Будуть нові й нові поставки якісного важкого озброєння в Україну. Вони у комплексі із санкціями та тиском зроблять неможливою перемогу російських військ. У цей момент Путіну доведеться почати розмовляти", - підсумував він.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, раніше міністр оборони Туреччини заявив, що найближчими днями можуть зустрітися лідери України і Росії.

Водночас в ОП заявили, що контекст і час зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна поки не визначені.

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