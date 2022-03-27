Дмитро Пєсков заявив, що росіяни повинні самостійно вибирати президента.

У Кремлі прокоментували слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін "не може залишатися при владі". У Москві заявили, що громадяни РФ повинні самостійно вибирати президента.

Про це повідомляє Reuters

"Це не Байдену вирішувати. Президента Росії обирають росіяни", - заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

При цьому наголошується, що Пєскову розповіли про заяву Білого Дому про те, що Байден не закликав до "зміни режиму" в Росії, а його точка зору полягала в тому, що "Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами або регіоном". Ось тільки представник Кремля не відреагував на це відразу.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден, виступаючи у Варшаві 26 березня, зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не повинен залишитися при владі.

Пізніше в Білому домі пояснили слова Байдена про те, що" Путін не повинен залишатися при владі", заявивши, що президент США не закликав до зміни режиму в Росії.

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