Ентоні Блінкен зазначив, що офіційний Мінськ ігнорує міжнародні норми

Державний секретар США Ентоні Блінкена заявив про причетність Олександра Лукашенко до повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Він заявив, що офіційний Мінськ співучасник масових вбивств.

Про це американський політик написав у своєму мікроблозі в Twitter

"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

При цьому Блінкен зазначив, що Вашингтон "разом з білоруським народом сьогодні й кожен день".

Варто відзначити, 29 травня є негласним Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Генштабі повідомили, що в район населеного пункту Лунинець Брестської області переміщено дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенко вдарити у напрямку Луцьк-Львів.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишається.

Крім того, російські військові були неодноразово помічені в розташуванні частин Міноборони Білорусі, де з ними працювали місцеві інструктори.

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