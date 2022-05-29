Державний секретар США Ентоні Блінкена заявив про причетність Олександра Лукашенко до повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Він заявив, що офіційний Мінськ співучасник масових вбивств.
Про це американський політик написав у своєму мікроблозі в Twitter
"У День солідарності з Білоруссю ми пам'ятаємо про страждання, викликані придушенням прав людини режимом Лукашенка, ігноруванням міжнародних норм і співучастю у війні Росії проти України", - йдеться в повідомленні.
При цьому Блінкен зазначив, що Вашингтон "разом з білоруським народом сьогодні й кожен день".
Варто відзначити, 29 травня є негласним Міжнародним днем солідарності з Білоруссю.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Генштабі повідомили, що в район населеного пункту Лунинець Брестської області переміщено дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".
За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенко вдарити у напрямку Луцьк-Львів.
За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишається.
Крім того, російські військові були неодноразово помічені в розташуванні частин Міноборони Білорусі, де з ними працювали місцеві інструктори.