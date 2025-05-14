Неясно, чи справді Трамп переключив свої симпатії на Україну - чи просто готовий покарати Росію за її непокірність.

Адміністрація президента США Дональда Трампа останнім часом потроху змінює свою позицію щодо війни в Україні. Як пише Financial Times, американські чиновники здаються дедалі нетерплячішими щодо російського лідера Володимира Путіна, оскільки зростають підозри, що саме він, а не президент України Володимир Зеленський, може бути найбільшою перешкодою до миру.

"В американців була спрощена ідея - давайте зачаруємо Росію, чинитимемо тиск на Зеленського, і ми отримаємо угоду. Виявилося, що просто зачаровувати Росію недостатньо", - каже Вольфганг Ішингер, колишній посол Німеччини в США.

Найбажаніша мета Трампа - припинення вогню, яке могло б призвести до мирних переговорів і припинення війни - поки що для нього недосяжна, оскільки Путін відкинув будь-які заклики припинити бойові дії, навіть попри жорсткі санкції. Така очевидна непримиренність Росії дратує Трампа, кажуть спостерігачі.

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"У [його] спілкуванні відчувається розчарування. Можливо, він розуміє, що занадто багато чого позбувся і нічого не отримав натомість", - сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Адміністрації Трампа також стає дедалі важче звинувачувати українців у бойових діях, що тривають. Останніми тижнями Зеленський щосили намагався представити себе партнером зі співпраці. Відносини між Києвом і Вашингтоном також відновилися після сварки в Овальному кабінеті, почасти завдяки підписанню угоди про корисні копалини.

Але залишається незрозумілим, чи справді Трамп переключив свої симпатії на Україну - чи просто готовий покарати Росію за її непокірність, зазначає FT.

"Трамп безумовно бачить, що Путін не йде назустріч. Але я не впевнений, що наслідком цього стане значущий тиск на Путіна", - сказав Ерік Грін, колишній помічник президента Джо Байдена в Раді національної безпеки.

При цьому експерти кажуть, що Росія робить ставку на те, що президент США втратить терпіння в мирному процесі. "Путін грає в довгу гру і думає, що час на його боці. Він розраховує, що Трамп втратить інтерес, а американці припинять військову допомогу, і це послабить українську армію", - сказав Макфол.

Інші експерти вважають, що небезпека того, що президент США відмовиться від України, в останні тижні зменшилася.

Так, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем сказав, що Трампу буде важко досягти однієї зі своїх головних цілей - перезавантаження відносин із Росією - без попереднього вирішення проблеми України.

"Занадто багато поставлено на карту", - сказав він. "Так, він все ще може піти з України, але якщо він це зробить, це буде занадто схоже на провал".

Трамп і війна в Україні

Напередодні Трамп зробив заяву щодо можливої зустрічі України і Росії в Туреччині, яка може відбутися вже в четвер, 15 травня. Трамп заявив, що розглядає можливість прилетіти до Стамбула на переговори України і РФ.

Водночас спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що Трамп погрожує вийти з процесу врегулювання, якщо сторони конфлікту не проведуть прямих переговорів.

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер зазначав, що Трамп справді хоче завершення війни, однак йому не важливо, де проходитиме межа російської окупації.

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