За словами топ-військового, Польща перебуває "під загрозою" війни.

Польща не буде збивати російські ракети та дрони у небі над Україною. Таку заяву зробив очільник Генштабу Збройних Сил Польщі В’ячеслав Кукула.

"Наша позиція і позиція союзників чітка. Ми не будемо цього робити. Сьогодні наша відповідальність за захист неба союзників визначається нашими кордонами", – сказав він в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.

При цьому Кукула зауважив, що Польща перебуває "під загрозою" війни, і це "реальна загроза".

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"Для мене найважливіше питання інше. Чи зможемо ми в довгостроковій перспективі побудувати стійкість системи держави та здатність Збройних Сил усунути цю загрозу і коли?" – додав глава польського Генштабу.

Збиття російських цілей в небі над Україною: що передувало

Раніше глава польського МЗС Радослав Сікорський висловив сподівання, що НАТО та США змінять позицію та дозволять збивати російські цілі в небі над Україною силами ППО союзників.

Перед цим Сікорський говорив, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати ракети, що прямують на її територію, однак НАТО забороняє це робити.

Наприкінці жовтня члени Палати представників Конгресу США від обох партій звернулися до президента Джо Байдена з закликом дати Польщі "зелене світло" на збиття російських ракет над Україною.

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