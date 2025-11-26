Сьогодні два диктатори зустрічаються в Киргизстані.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував президенту РФ посередництво у переговорах щодо війни в Україні. Зокрема він пропонує Мінськ в ролі майданчика для мирних переговорів, як це вже було у 2014-15 роках. Про це він заявив на зустрічі з Путіним у Бішкеку (Киргизстан), повідомляє в білоруська інформагенція BELTA.

"Якщо у вас буде бажання повернутися до Мінська знову, ми завжди готові", - сказав він.

Також Лукашенко поскаржився Путіну, що Захід докоряє йому за співпрацю з Кремлем.

"Що стосується України, нам часто дорікають… Ви знаєте, ми ведемо діалоги і з Заходом, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я їм ставлю питання: "Ви що, не знали, що ми не просто рідні люди? В нас юридично обґрунтовані дії. Ми ж союзники", - сказав білоруський "президент".

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина, які перебували у білоруських тюрмах. У пресслужбі Лукашенка розповіли, що диктатор помилував цих людей в межах домовленостей з Дональдом Трампом, і начебто це якось плосприяє закінченню війни.

Також декілька днів тому Лукашенко анонсував закінчення війни в Україні "найближчим часом". За його словами, після цього Білорусь зможе зайнятися своїми внутрішніми справами.

