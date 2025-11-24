Його заява пролунала на тлі перемовин України та США.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна Росії в Україні може закінчитися "найближчим часом". Відповідну заяву білоруського диктатора публікує телеграм-канал "Пул первого".

"Закінчимо цю тяганину, я думаю, найближчим часом в Україні й займемося своїми внутрішніми справами, щоб нашим людям жилося краще і щоб вони розуміли, що кращої за нашу землю ніде немає", - заявив Лукашенко.

Мирні переговори: інші важливі новини

Раніше президент США Дональд Трамп закликав не вірити у значний прогрес між Росією та Україною на тлі переговорів. Водночас він зазначив, що "можливо, відбувається щось добре".

Тим часом очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що для України принциповими на переговорах є питання юридичного визнання окупованих Росією територій, обмеження щодо українських збройних сил чи обмеження щодо майбутніх союзів України. Він зазначив, що ці правила є принципами, які "ніхто не може порушити" на мирних переговорах.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі перемовин відбувається у медіа багато шуму та багато політичного тиску. Він також додав, що Україна працює з США щодо того, щоб знайти компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть Україну.

