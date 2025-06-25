Трамп занепокоєний тим, що правитель РФ не зупиняє війну проти України, пише видання.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Гаазі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та виявив до нього симпатію, назвавши "дуже приємним". Водночас американський лідер став більш жорстким щодо Росії, пише Financial Times.

"Володимир Путін дійсно повинен припинити цю війну. Люди гинуть на такому рівні, якого люди не бачили вже давно", – наголосив Трамп.

Журналісти зазначають, що Трамп довго коливався у своєму ставленні до лідерів України та РФ. Поворотним моментом стала гучна перепалка в Білому домі під час візиту до США президента Зеленського. Видання додає, що після інциденту Вашингтон тимчасово поставив на паузу допомогу Україні – військові і розвідувальну.

Відео дня

На початку своєї другої каденції Трамп демонстрував більше розуміння до Путіна – вони провели кілька телефонних розмов, а переговорні команди країн вели прямі переговори. Та останніми тижнями розчарування Трампа в Путіні зросло "через його максималістські вимоги та відмову погодитися на припинення вогню".

На полях саміту НАТО Трамп навіть заявив, що війна в Україні "виходить з-під контролю", кажуть двоє неназваних джерел.

Зустріч Трампа із Зеленським

Український лідер описав розмову з американським президентом як "довгу і змістовну". Говорили про "дійсно важливі питання", в тому числі – про захист людей в Україні і те, "як досягти припинення вогню і справжнього миру".

Сам Трамп заперечив, що під час розмови з Зеленським вони торкалися питання припинення вогню, але зустріч, яка тривала майже годину, назвав "дуже приємною".

"Я хотів дізнатися, як у нього справи. Він був дуже милим, насправді. Він веде важку боротьбу. Це важка битва", – заявив він.

Трамп також висловився про лютневий скандал в Білому домі:

"Те, що я виніс із зустрічі, насправді не могло бути приємнішим, але я виніс із зустрічі, що він хотів би, щоб це закінчилося. Я думаю, що зараз чудовий час, щоб закінчити це. Я поговорю з Володимиром Путіним і подивлюся, чи зможемо ми покласти цьому край", – заявив він.

За словами президента США, війна в Україні показала нагальну потребу у відновленні оборонно-промислової бази. Ні Сполучені Штати, ні союзники не можуть "дозволити собі залежати від іноземних супротивників щодо критично важливих корисних копалин", додав він.

Журналісти звернули увагу, що нова зустріч президентів припала на період, коли Росія прискорює свій літній наступ в Україні, а також масштабує виробництво ракет і безпілотників.

Директор польської групи Rochan Consulting, яка відстежує хід війни, Конрад Музика заявив, що лише протягом весни 2025 року Росія запустила більше безпілотників "Шахед", ніж будь-коли за весь час повномасштабної війни. У червні кількість застосованих БПЛА вже сягнула 4 342, "і якщо нинішні темпи збережуться, то до кінця місяця їхня загальна кількість може перевищити 5 000", каже Музика.

Повітряні атаки РФ по Україні відбуваються на тлі жорстокого наземного наступу, пише видання. Окупанти просуваються найшвидшими темпами з листопада, а під прицілом ворога опинилися кілька ключових східних міст – в тому числі Покровськ і Костянтинівка Донецької області. Через постійні обстріли вони майже перетворилися на міста-привиди, додають автори.

Американський президент заявляє, що втрати України та РФ на полі бою за минулий тиждень сягнули 7 тисяч осіб. Журналісти акцентували, що перевірити ці слова неможливо.

Тим часом Володимир Зеленський звернувся до Трампа із закликом продати Україні зброю – в пріоритеті системи ППО Patriot та ракети для захисту українського неба.

Сам Трамп казав, що Вашингтон розглядає можливість надання Україні більшої кількості ракет Patriot, і додав, що зараз їх потребують також США та Ізраїль.

Війна в Україні і США

Американський президент Дональд Трамп допустив, що територіальні амбіції Володимира Путіна не обмежуються Україною.

"Можливо. Я маю на увазі, це можливо. Я знаю одну річ: він (Путін, – ред.) хотів би домовитися щодо завершення війни в Україні. Він хотів би вийти з цієї ситуації. Для нього це безлад. Він дзвонив днями і сказав: "Чи можу я допомогти тобі з Іраном?" Я відповів: "Ні, ти можеш допомогти мені з Росією"", – сказав він.

Водночас Сполучені Штати не поспішають запроваджувати нові санкції проти Росії. Держсекретар США Марко Рубіо пояснює це тим, що такий крок може призвести до втрати можливості говорити з РФ про припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: