В Москві сталася істерика через вголос озвучений факт, що є загальновідомим.

У Литві заявили, що НАТО має спроможності знищити військову інфраструктуру РФ в Калінінградській області. У відповідь Кремль назвав литовських міністрів екстремістами. Про це пише видання Wiadomosci.

Так, нещодавно міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час спілкування з журналістами прокоментував потенційні загрози для його країни з боку РФ, зокрема з Калінінградського регіону.

"Ми повинні показати росіянам, що можемо проникнути крізь невелику фортецю, яку вони збудували в Калінінграді. НАТО має засоби, щоб зрівняти з землею російські бази ППО та ПРО у разі кризи", – сказав Будріс.

Відео дня

В Москві, яка постійно погрожує Україні повним знищенням, відреагували на цю заяву досить істерично.

"Ця заява межує з божевіллям. Я не думаю, що її слід сприймати серйозно. Вона радше показує, наскільки екстремальні політики там. Політики такого екстремального калібру навряд чи здатні на якісь продумані та витончені дії. Це добре", – заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

Як Росія погрожувала Україні і світу

У той час як литовський міністр говорив лише про технічну можливість знищити російську ППО, Росія прямо погрожувала Україні знищенням центру Києва. Зокрема такі погрози озвучували в Міністерстві оборони РФ та в Кремлі напередодні 9 травня цього року.

А в минулі роки Путін особисто погрожував знищити людство ядерною зброєю, якщо йому не дозволять залишити собі українські території. Ці заяви Пєсков не вважає божевіллям.

Вас також можуть зацікавити новини: