Києву нададуть понад $3 млн на нелетальну зброю.

Влада Нової Зеландії надасть Україні, яка воює з Російською Федерацією, мільйони доларів на нелетальна зброя.

Україна отримає $3,5 млн на нелетальну зброю, повідомляє RNZ з посиланням на прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінду Ардерн.

15 березня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні військової, гуманітарної та економічної допомоги в розмірі $13,6 млрд.

Близько $6,5 млрд підуть Міністерству оборони Штатів, щоб воно могло розгорнути війська в регіоні та відправити оборонне обладнання в українську державу.

16 березня стало відомо, що Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на допомогу Києву у сфері безпеки.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська рано вранці вдерлися на територію України. Противник спершу бомбив військові об'єкти, а пізніше атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

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