НАТО бере до уваги можливості та кричущі недоліки у своїй здатності вести війну.

Війна в Україні послужила стрес-тестом для НАТО, військового мислення і промислової бази, які лежать в його основі. Як пише TWZ, помічник генерального секретаря з операцій НАТО, екс-заступник помічника міністра оборони США з питань політики щодо Європи і НАТО Томас Гоффус назвав п'ять уроків, які Альянс повинен засвоїти з війни Росії в Україні.

1. Колективні дії ґрунтуються на загальній обізнаності, і для досягнення цієї загальної обізнаності потрібна реальна робота.

За його словами, під час вторгнення Росії до Криму країни НАТО "нічого не робили, тому що не мали спільного уявлення про те, що відбувається". Однак відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну 2022 року була абсолютно іншою, переважно завдяки спільній розвідці союзників, підкреслив Гоффус.

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2. "Путіна провокує не те, що ми робимо. А те, що ми не робимо".

3. Путін - не стратег, він опортуніст.

"Він штовхає деякі двері, і коли ніхто не відштовхує його, він входить. 2014 рік навчив його того, що застосування сили не має серйозних наслідків. На мою думку, це спровокувало вторгнення Путіна у 2022 році", - зазначив Гоффус.

4. "Ми перебуваємо в стані стратегічної конфронтації".

Гоффус нагадав, що Путін прямо заявляв, що використовуватиме кризу, щоб виграти стратегічну конфронтацію.

"Як сказав генеральний секретар НАТО [Марк] Рютте, "ми не в стані війни, але і не в стані миру", - підкреслив він.

5. НАТО недостатньо інвестує в оборонну промислову базу, щоб виробляти необхідний потенціал у потрібному темпі та масштабі.

Він зазначив, що Росія, економіка якої на 5% менша за економіку НАТО, за три місяці виробляє безліч критично важливих боєприпасів, на виробництво яких у 32 союзників йде цілий рік.

"Литва хоче "купити AMRAAMS для своїх NASAMS. П'ять років очікування. Я говорив із начальником оборони Болгарії. Вони хочуть купити Javelins для своїх Strykers. Сім років очікування. Я говорив із деякими великими союзниками, які хочуть купити Patriot. Десять років очікування. Це потрібно виправити", - заявив він.

Військові плани Росії

Раніше в розвідці Литви заявили, що припинення війни в Україні за допомогою дипломатичних методів малоймовірне в найближчі шість місяців.

При цьому навіть якщо війна в Україні закінчиться або буде заморожена, загрози, що виходять від Росії - військова агресія, саботаж і діяльність з надання впливу - збережуться. Москва перегляне тільки свої пріоритетні цілі.

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