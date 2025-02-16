Запевнення Трампа про переговори США і РФ налякало європейських союзників і залишило Київ із сумнівами щодо намірів Вашингтона.

Американські чиновники намагалися запевнити Україну, що вона сяде за стіл переговорів із РФ щодо питання закінчення війни.

Як пише видання The Wall Street Joutnal (WSJ), це сталося після того, як український президент Володимир Зеленський попередив, що Україна не погодиться на мирну домовленість, нав'язану їй згори.

За словами дипломатів, присутніх на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, держсекретар США Марко Рубіо повідомив своєму українському колезі Андрію Сибізі, що Вашингтон не має наміру утримувати Україну від переговорів і, що було б нерозумно робити це.

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Переговори з РФ

Перед цим спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлогг заявив, що представників Європи за столом переговорів не буде, водночас "нерозумно було б говорити", що в цьому процесі не буде України.

При цьому, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не матиме парламентерів, які представлять її в Саудівській Аравії, де відбудуться переговори за участю США і Росії.

За словами Подоляка, Росія не хоче переговорів. Країна-агресор хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає кілька речей.

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