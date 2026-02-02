Україна готова піти на важкі поступки заради завершення війни, - Каллас

Каллас зазначила, що Росія не збирається йти на поступки.

Україна готова піти на поступки заради завершення війни, але проблема полягає в позиції Росії. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час свого виступу на конференції з безпеки в Осло.

"Україна готова піти на важкі поступки, щоб зупинити війну", - сказала вона.

Каллас зазначила, що набагато важче буде змусити Росію піти на поступки заради миру. Вона заявила, що за останні 100 років РФ напала щонайменше на 19 країн.

"Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Тому питання полягає в тому, як ми гарантуємо, що ця війна не буде тривати і не перейде кудись ще", - додала висока представниця ЄС.

Каллас підкреслила, що Росії доведеться піти на обмеження свого військового бюджету, армії та ядерної зброї після завершення війни.

Раніше прессекретар голови Росії Дмитро Пєсков заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, вони повинні пройти в Москві. За його словами, врегулювання війни є дуже складним розновекторним процесом.

Пєсков запевнив, що з деяких питань Україна і РФ наблизилися до згоди. Також є питання, де складніше знаходити точки дотику.

