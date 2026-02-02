Україна готова піти на важкі поступки заради завершення війни, - Каллас

Україна готова піти на поступки заради завершення війни, але проблема полягає в позиції Росії. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас під час свого виступу на конференції з безпеки в Осло.
"Україна готова піти на важкі поступки, щоб зупинити війну", - сказала вона.
Каллас зазначила, що набагато важче буде змусити Росію піти на поступки заради миру. Вона заявила, що за останні 100 років РФ напала щонайменше на 19 країн.
"Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Тому питання полягає в тому, як ми гарантуємо, що ця війна не буде тривати і не перейде кудись ще", - додала висока представниця ЄС.
Каллас підкреслила, що Росії доведеться піти на обмеження свого військового бюджету, армії та ядерної зброї після завершення війни.
У Кремлі назвали місце, де можуть пройти переговори Путіна із Зеленським
Раніше прессекретар голови Росії Дмитро Пєсков заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, вони повинні пройти в Москві. За його словами, врегулювання війни є дуже складним розновекторним процесом.
Пєсков запевнив, що з деяких питань Україна і РФ наблизилися до згоди. Також є питання, де складніше знаходити точки дотику.