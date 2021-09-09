ЄСПЛ розглядав справу щодо меж відповідальності власників акаунтів у соціальних мережах через неприйнятні коментарі третіх осіб під постами.

ЄСПЛ вперше вказав, що власник облікового запису в соціальній мережі має особливі обов'язки контролю за коментарями третіх осіб під дописами, якщо вирішує зробити свій акаунт публічним, надає можливість коментувати будь-кому, та публікує контент, потенційно здатний спровокувати мову ненависті.

Про це повідомила суддя Європейського суду з прав людини від України Ганна Юдківська.

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За словами Юдківської, ЄСПЛ розглядав справу щодо меж відповідальності власників акаунтів у соціальних мережах через неприйнятні коментарі третіх осіб під постами.

Заявником виступив французький депутат місцевого рівня та кандидат на вибори до парламенту. Він був засуджений за розпалювання ворожнечі через те, що негайно не видалив коментарі третіх осіб із мовою ненависті під своїм постом у Facebook, у якому критикував свого політичного опонента. Мова ненависті стосувалася мусульманської громади, яка в коментарях була асоційована зі злочинністю у місті та прирівняна до групи "наркоторговців та повій".

"На думку ЄСПЛ, свідомо зробивши свій акаунт у Facebook загальнодоступним, і дозволивши таким чином своїм друзям, загалом 1829 осіб, розміщувати там коментарі, заявник був зобов'язаний стежити за змістом опублікованих коментарів. Крім того, він не міг не знати, що його допис, швидше за все, приверне коментарі політичного характеру, які повинні були відстежуватися ним ще ретельніше. Суд не побачив порушення Конвенції у засудженні заявника, який не видаляв відповідні коментарі протягом 6 тижнів", - написала Юдківська.

При цьому, зазначила Юдківська, із таким висновком не погодилась одна суддя. На її думку, застосування "похідної" відповідальності власника акаунту в Facebook є загрозою для свободи слова, насамперед у випадку публічних осіб із дуже великою кількістю "друзів".

"Висновок про відсутність порушення статті 10 Конвенції покладає на власника акаунту важкий обов'язок контролю і здатний перетворити його на цензор слів, написаних на його стіні", - додала Юдківська.

Схоже рішення суду в Австралії

Як повідомляє BBC, вищий суд Австралії 8 вересня вирішив, що медіа відповідальні за коментарі користувачів на своїх сторінках у соціальних мережах. У постанові суду йдеться про те, що, створюючи загальнодоступну сторінку у Facebook та розміщуючи там новинний контент, ЗМІ "сприяли, заохочували й тим самим сприяли публікації" коментарів користувачів.

Експерти зазначають, що це рішення може мати наслідки для всіх, хто має велику кількість підписників у мережі - приватних осіб і компаній - а не тільки для видавців новин.

Відповідальність в Україні

Відповідно до ст. 10 Конвенції про захист прав та основних свобод кожен має право на свободу вираження поглядів.

Відповідно до ст. 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Як пише Factor.Media, відповідно до ст. 277 Цивільного кодексу, не є предметом судового захисту оціночні судження, думки, переконання, критична оцінка певних фактів і недоліків, які, будучи вираженням суб’єктивної думки і поглядів, не можна перевірити на предмет їхньої відповідності дійсності (на відміну від перевірки істинності фактів) і спростувати, що відповідає прецедентній судовій практиці Європейського суду з прав людини при тлумаченні положень ст. 10 Конвенції.

Крім того, поряд з інформацією чи даними, що підлягають перевірці, ст. 10 Європейської Конвенції з прав людини захищає й погляди, критичні зауваження або припущення, правдивість яких не може бути піддана перевірці на правдивість.

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Автор: Олександр Топчій