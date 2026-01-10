Майже 20 російських генералів були ліквідовані після початку війни в Україні, - ЗМІ

Деякі з них на момент смерті перебували у відставці або служили в добровольчих підрозділах і ПВК.

За весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила вбитими не менше 19 генералів. Про це пише The Insider, посилаючись на аналіз відкритих даних, а також повідомлення російських і українських джерел. Видання зазначає, що не всі смерті були офіційно підтверджені російською владою.

The Insider пише, що російські генерали гинули як на фронті, так і в тилу (наприклад, в результаті диверсій). Деякі з них на момент смерті перебували у відставці або служили в добровольчих підрозділах і ПВК.

Першим із генералів армії РФ, убитих після початку повномасштабної війни, був заступник командувача 41-ї загальновійськової армії Андрій Суховецький (загинув 28 лютого 2022 року в Чернігівській області; ймовірно, його застрелив снайпер).

Серед підтверджених втрат: генерали Олег Мітяєв, Володимир Фролов, Андрій Симонов, Канамат Боташев і Роман Кутузов, які загинули в 2022 році. У наступні роки загинули Сергій Горячов, Олег Цоков, Володимир Завадський. Також були вбиті начальник військ РХБЗ Ігор Кирилов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Ярослав Москалик, заступник головнокомандувача ВМФ Михайло Гудков.

Останнім на даний момент є начальник управління оперативної підготовки Генштабу Фаніл Сарваров (ліквідований 22 грудня 2025 року під час вибуху замінованого автомобіля в Москві).

Війна в Україні - плани РФ

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що російські загарбники мають новий кінцевий термін щодо захоплення Покровська, Мирнограда і Гуляйполя.

Він зазначив, що зараз зимова погода впливатиме на ситуацію на лінії фронту, але справа не тільки в погоді. У морозну погоду вкрай важко вживати будь-яких активних дій.

