Всесвітній економічний форум може залишити Давос, - FT

Лідери форуму розмірковують над перенесенням щорічної зустрічі світових еліт із швейцарського Давоса до інших міст через логістичні та стратегічні виклики.

Організатори Всесвітнього економічного форуму (WEF) обговорюють можливість зміни місця проведення своєї щорічної зустрічі, яка десятиліттями проходила у Давосі (Швейцарія). Причиною такого перегляду стала думка, що форум виріс із традиційного альпійського курорту, де уже складно справлятися з численними учасниками й навантаженням на інфраструктуру, пише Financial Times.

Одним із ключових ініціаторів таких роздумів є Ларрі Фінк, голова інвестиційного гіганта BlackRock та тимчасовий співголова управлінської ради WEF. Фінк у неформальних дискусіях згадував про потребу зробити форум менш елітарним і більш відкритим, називаючи можливість перманентного перенесення або проведення події в різних містах на ротаційній основі. Серед розглянутих варіантів – Детройт (США), Дублін (Ірландія) та інші великі міста.

Обговорення відбувається на тлі змін у керівництві WEF: після відставки засновника організації Клауса Шваба у 2025 році управління перейшло до нового тимчасового складу, що спонукає до переосмислення майбутньої стратегії форуму.

Відео дня

Традиційно форум у Давосі збирає тисячі політичних лідерів, топ-менеджерів корпорацій і експертів для обговорення глобальних економічних, технологічних і політичних викликів. Проте обмежена інфраструктура, зокрема дефіцит житла та складнощі з безпекою, змушують частину учасників і організаторів замислитися над змінами.

Незважаючи на ці дискусії, офіційно WEF продовжує підтримувати Давос як "історичне та практичне місце проведення". Швейцарський уряд і місцеві бізнеси, які отримують значну економічну вигоду від форуму, ймовірно, виступлять проти будь-якого перенесення.

Форум у Давосі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, міністр торгівлі США Говард Лутнік зазнав гострої критики під час вечері Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, організованої главою BlackRock Ларрі Фінком.

У вівторок увечері атмосфера на вечері різко загострилася після войовничих та провокативних зауважень Лутніка. Реакцією стали глузування з боку присутніх, а частина гостей демонстративно покинула залу.

Вас також можуть зацікавити новини: