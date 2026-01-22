Всесвітній економічний форум може залишити Давос, - FT

Організатори Всесвітнього економічного форуму (WEF) обговорюють можливість зміни місця проведення своєї щорічної зустрічі, яка десятиліттями проходила у Давосі (Швейцарія). Причиною такого перегляду стала думка, що форум виріс із традиційного альпійського курорту, де уже складно справлятися з численними учасниками й навантаженням на інфраструктуру, пише Financial Times.
Одним із ключових ініціаторів таких роздумів є Ларрі Фінк, голова інвестиційного гіганта BlackRock та тимчасовий співголова управлінської ради WEF. Фінк у неформальних дискусіях згадував про потребу зробити форум менш елітарним і більш відкритим, називаючи можливість перманентного перенесення або проведення події в різних містах на ротаційній основі. Серед розглянутих варіантів – Детройт (США), Дублін (Ірландія) та інші великі міста.
Обговорення відбувається на тлі змін у керівництві WEF: після відставки засновника організації Клауса Шваба у 2025 році управління перейшло до нового тимчасового складу, що спонукає до переосмислення майбутньої стратегії форуму.
Традиційно форум у Давосі збирає тисячі політичних лідерів, топ-менеджерів корпорацій і експертів для обговорення глобальних економічних, технологічних і політичних викликів. Проте обмежена інфраструктура, зокрема дефіцит житла та складнощі з безпекою, змушують частину учасників і організаторів замислитися над змінами.
Незважаючи на ці дискусії, офіційно WEF продовжує підтримувати Давос як "історичне та практичне місце проведення". Швейцарський уряд і місцеві бізнеси, які отримують значну економічну вигоду від форуму, ймовірно, виступлять проти будь-якого перенесення.
