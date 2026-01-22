Умєров зустрівся в Давосі з Віткоффом та Кушнером: що обговорили

У Давосі українська делегація провела зустріч із спецспредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.
Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров. "Окремо відбулась зустріч з американськими партнерами – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом", - деталізував Умєров.
Він зауважив, що основними темами переговорів стали економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії для України.
"Поінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла", - повідомив Умєров.
Секретар РНБО додав, що також відбулась зустріч із представниками однієї з найбільших американських інвестиційних компаній, яка залучена до планів відбудови України після війни.
Він деталзував, що на зустрічі з коллегами з інвесткомпанії BlackRock також взяли участь Давид Арахамія та Олександр Камишін.
Секретар РНБО додав, що крім цього провів зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії Йонасом Гаром Стере та Катару - Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані.
Нагадаємо, раніше і американська, і російська сторони повідомили, що Віткофф і Кушнер 22 січня поїдуть у Москву до російського диктатора Володимира Путіна.
Сьогодні до Давосу приїде президент України Володимир Зеленський і проведе зустріч із Дональдом Трампом.
Економічний форум у Давосі
Як повідомляв УНІАН, зустріч у Давосі європейські лідери хотіли використати для обговорення завершення війни в Україні. Проте погрози президента США Дональда Трампа щодо Гренландії дещо переписали порядок дня.
Через це низка європейських лідерів заявила, що в Давосі мова йде зовсім не про те, а сторони обговорюють якусь фіктивну війну.
"В Україні йде справжня війна. Гренландія відволікає нас від того, про що ми повинні говорити. Було б непогано зосередитися на справжній війні, яка зараз йде, там, де дійсно потрібно воювати з росіянами", - прокоментував учора міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.