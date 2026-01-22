Міністр торгівлі США спричинив скандал на вечері у Давосі, гості залишали залу, - FT

Різкі заяви соратника Трампа викликали обурення учасників закритого заходу, а голова BlackRock Ларрі Фінк був змушений закликати до спокою.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік зазнав гострої критики під час вечері Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, організованої главою BlackRock Ларрі Фінком. Про це повідомили кілька учасників заходу у коментарі Financial Times.

За їхніми словами, у вівторок увечері атмосфера на вечері різко загострилася після войовничих та провокативних зауважень Лутніка. Реакцією стали глузування з боку присутніх, а частина гостей демонстративно покинула залу. Ситуація настільки загострилася, що Ларрі Фінк, голова найбільшої у світі компанії з управління активами та тимчасовий співголова ВЕФ, був змушений звернутися до присутніх із закликами до спокою.

Раніше того ж дня Лутнік опублікував колонку у Financial Times, у якій відкрито заявив про конфронтаційний курс адміністрації Дональда Трампа щодо глобального економічного порядку. Зокрема, він написав:

"Ми не їдемо до Давосу, щоб підтримувати статус-кво. Ми збираємося протистояти йому лоб у лоб".

Ще жорсткіше прозвучала інша теза міністра:

"Ми тут, у Давосі, щоб чітко заявити про одне: з президентом Трампом у капіталізму з'явився новий шериф".

Що передувало

Скандал відбувається на тлі погіршення відносин між США та Європейським Союзом. Напруження зросло після того, як президент США пригрозив запровадити нові тарифи проти окремих європейських країн, якщо Вашингтону не дозволять "придбати" Гренландію.

У Міністерстві торгівлі США та у Всесвітньому економічному форумі не надали коментарів у відповідь на запити журналістів.

