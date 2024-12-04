США та Німеччина не готові запросити Україну до НАТО.

США та Німеччина наразі не готові надати Україні рекомендацію щодо запрошення до НАТО. Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерело в Альянсі.

Як зазначив співрозмовник видання, це є основною перешкодою на шляху вступу України в НАТО.

"Проблема лежить в основному в площині США та Німеччини. Ми можемо лише здогадуватися, що їх найбільше турбує, але вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному", — зазначило джерело.

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Також джерело повідомило, що проти запрошення України до Альянсу виступають Словаччина та Угорщина, "але це видно із заяв їхніх політиків".

Вступ України до НАТО - останні новини

За даними Le Monde, проти вступу України до НАТО виступають США, Німеччина та Угорщина. Про це також раніше заявляв президент Володимир Зеленський. Водночас ЗМІ повідомляють, що Велика Британія та Франція наполягають на тому, щоб Київ отримав запрошення.

У МЗС України заявили, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство нашої країни в НАТО, і Україна не прийме жодних замінників.

Також Україна офіційно закликала НАТО надати їй формальне запрошення на вступ в альянс вже цього тижня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу. Однак 3 грудня генске НАТО Марк Рютте заявив, що на зустрічі розглядатимуть посилення України зброєю зараз, а не питання майбутнього членства.

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