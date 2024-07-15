Балаж Орбан підкреслив, що його країна може відігравати "серйозну роль у посередництві".

Політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і член парламенту Балаж Орбан підтвердив, що угорський політик направив лідерам країн ЄС пропозиції про врегулювання війни в Україні.

"Прем'єр-міністр написав лідерам Європейської Ради про переговори, досвід першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни і припиненні кровопролиття, вона повинна зараз розробити і здійснити зміну напрямку", — сказав Орбан в інтерв'ю Magyar Nemzet.

Він заявив, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і "без зовнішніх посередників, на жаль, на нас чекають дуже грубі руйнування в найближчі місяці".

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Орбан підкреслив, що його країна може відігравати "серйозну роль у посередництві".

"Сьогодні ми єдині, хто може вести переговори з усіма сторонами", - додав політик.

"Миротворчі" потуги Орбана - деталі

З початку липня Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ, Москву та Пекін, де намагався обговорити свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні.

Згодом він зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом та обговорив свої "мирні ініціативи" щодо завершення війни в Україні.

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