Але відкату у санкційній політиці щодо Росії не буде.

У зимовий період будуть спроби Росії "розхитати ситуацію" в Європі через енергетичний шантаж.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи не стануть країни Євросоюзу менш рішучими в питанні санкцій щодо Росії внаслідок енергетичного шантажу у зимовий період.

Він зазначив, що будуть "безумовно, хитання, коливання, спроби розхитати ситуацію", з боку Росії.

"Вони будуть значною мірою інспіровані та підживлювані російською розвідкою, російськими пропагандистами. Але я не очікую, що буде якийсь відкат у санкційній політиці у зв'язку з цими спробами, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня Єврокомісія запропонувала країнам ЄС запровадити добровільне 15-відсоткове скорочення споживання газу на випадок припинення поставок російського палива до Європи.

15-відсоткове скорочення триватиме з 1 серпня по 31 березня наступного року і розраховуватиметься на основі середнього споживання кожної країни за той самий період протягом 2016-2021 років.

Окрім цього, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС має підготуватися до можливого повного припинення поставок російського газу.

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