За словами президента США, загроза зміни клімату - ніщо порівняно з ризиками, які несе ядерна зброя.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає ядерну зброю найбільшою загрозою для людства, попередивши, що використання "монструозних" боєголовок може "покласти край світу". Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає Daily Mail.

"Ми витрачаємо багато грошей на ядерну зброю - рівень руйнувань перевищує все, що ви можете собі уявити. Це просто погано, що ми витрачаємо всі ці гроші на те, що, якщо воно буде використано, це, ймовірно, буде кінцем світу", - підкреслив американський лідер.

За його словами, загроза зміни клімату - ніщо порівняно з ризиками, які несе ядерна зброя, наголосивши, що ядерна війна "може статися вже завтра".

Відео дня

"Я спостерігав, як Байден роками говорив, що екзистенційна загроза пов'язана з кліматом. Я сказав "ні". Найбільша загроза - це те, що лежить на полицях у різних країнах під назвою "ядерна зброя", це великі монстри, які можуть знести вам голови на багато миль, багато миль, багато миль", - зауважив Трамп.

Про що ще сказав Трамп під час інтерв'ю

Раніше президент США зізнався, що думає про майбутнє України без підтримки США. За його словами, наша держава може не вижити у будь-якому випадку.

"Ну, вона й так може не вижити, але з Росією у нас є слабкі місця. Знаєте, тут потрібні двоє", - зазначив Трамп.

Також американський лідер заявив, що був жорсткішим до Росії, ніж будь-хто у світі. Він підкреслив, що у США була містифікація "Росія, Росія, Росія", яка була дуже поганою річчю, що могла призвести до війни.

Вас також можуть зацікавити новини: