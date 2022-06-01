Згідно з офіційною заявою, військовослужбовцям належить відпрацювати виведення озброєння на польові позиції, здійснення маршу до 100 км та інші завдання.

Росія проводить навчання з використанням автономних пускових установок стратегічних ракетних комплексів "Ярс".

Про це російським ЗМІ повідомили в Міноборони РФ в середу, 1 червня, передає федеральне інформаційне агентство "ТАСС".

"В Іванівській області автономні пускові установки рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Ярс" Тейковського з'єднання РВСП здійснюють інтенсивні маневрові дії на маршрутах бойового патрулювання в рамках навчань", - заявили у військовому відомстві.

Зазначається, що до навчань залучено близько тисячі військовослужбовців РВСП, а також понад 100 одиниць техніки.

Згідно з офіційною заявою, військовослужбовцям належить відпрацювати питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршу до 100 км, організацію маскування та інші завдання. Також вони знищать умовних диверсантів, які за легендою заклали на шляху прямування колони дистанційний вибуховий пристрій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб ЗСУ попереджав, що на полігонах в 5 областях Білорусі заплановано військові навчання, в рамках яких передбачена "розконсервація" озброєння і техніки.

Крім того, екіпажі російських бомбардувальників провели навчання і відпрацювали умовні пуски крилатих ракет над Азовським і Каспійським морями.

Що таке "Ярс": довідка УНІАН

PC-24 "Ярс" - російський стратегічний ракетний комплекс з твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування. Є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М".

Розроблений московським інститутом теплотехніки під керівництвом академіка РАН Соломонова. Тактико-технічні характеристики комплексу не розкриваються.

Перший випробувальний пуск проведено 29 травня 2007 року на полігоні "Плесецьк".

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