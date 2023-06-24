Глава російського МЗС заявив, що Росія зберігає контроль над ядерною зброєю в Білорусі.

Росія зберігає контроль над ядерною зброєю, яка буде розміщена на території Білорусі, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Зокрема, Лавров заявив, що Російська Федерація і Республіка Білорусь як члени Союзної держави мають повне право домовлятися про розміщення частини тактичної ядерної зброї РФ на території Білорусі.

При цьому Лавров заявив, що ні Мінськ, ні Москва "жодним чином не порушують жодне міжнародне зобов'язання, в тому числі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї". Він аргументував це тим, що Росія зберігає контроль над зброєю, яка буде розміщена на території Білорусі.

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Ядерна зброя в Білорусі - що відомо

Наприкінці березня Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі нібито у відповідь на прохання Олександра Лукашенка. Будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі повинно було закінчитися 1 липня.

Пізніше Путін уточнював, що будівництво йде за планом і починаючи з 7-8 липня на територію Білорусі завезуть першу зброю. Водночас Росія не має наміру розкривати інформацію про кількість ядерних зарядів, які поставить в Білорусь.

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