Більшість боргових зобов'язань Росії не передбачають погашення їх у рублях, а лише у валюті.

Якщо Росія не виплатить свої зовнішні борги у валюті до 4 травня це означатиме дефолт емітента.

Про це повідомляє міжнародне рейтингове агентство Moody's.

"Росія 4 квітня здійснила виплати за двома облігаціями зі строком погашення в 2022 і 2042 рр. у рублях, а не в доларах США, що представляє собою зміну умов платежу щодо початкових контрактів на облігації та тому за визначенням Moody's може вважатися дефолтом, якщо його не погасити до 4 травня, що є кінцем пільгового періоду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість боргових зобов'язань Росії не передбачають погашення їх у рублях, а лише у валюті.

"Облігаційні контракти не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів. Хоча єврооблігації, випущені після 2018 року, дозволяють за певних умов здійснювати погашення в рублях, ті, що були випущені до 2018 року або не містять цього альтернативного валютного застереження, або дозволяють здійснювати виплати лише в інших твердих валютах (долар, євро, фунт стерлінгів або швейцарський франк)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що агентство S&P знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту".

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