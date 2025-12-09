У Японії офіційно заперечили чутки про небажання підтримати Київ за кошт Росії

Токіо готується зробити конкретні кроки для підтримки України, зазначили в міністрі фінансів Японії.

Уряд Японії заперечив інформацію про те, що у Токіо нібито відхилили пропозицію Європейського Союзу щодо використання заморожених активів Російської Федерації для фінансування України, пише Reuters.

"Це абсолютна неправда", - повідомив журналістам заступник міністра фінансів з міжнародних справ Ацуші Мімура.

За його словами, дії Японії стосовно України виходять з їх власних національних інтересів, оскільки Токіо може одного дня зіткнутися з подібною ситуацією у Східній Азії.

Відео дня

Заступник міністра висловився щодо інформації про те, що міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма нібито виключила використання близько 30 мільярдів доларів заморожених російських активів для надання кредиту Україні, посилаючись на юридичні проблеми.

"Міністерка Катаяма ніколи не робила подібних заяв. Вона повідомила на засіданні, що Японія готується зробити конкретні кроки для підтримки України", - додав Мімура.

Заморожені активи Росії - головні новини

Нагадаємо, що за даними ЗМІ Японія не підтримала ініціативу Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Японська сторона, за даними Politico, тоді зазначила, що не може спрямувати близько 30 мільярдів доларів російських активів, заморожених на її території, для надання позики Україні.

При цьому країни "Великої сімки" не виключають, що заморожені російські суверенні активи можуть бути в повному обсязі використані для фінансування України.

Вас також можуть зацікавити новини: