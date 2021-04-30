Офіс президента засудив акцію до річниці створення дивізії СС Галичина в Києві / фото УНІАН

В Офісі президента України відреагували на марш у Києві з нагоди створення дивізії СС "Галичина".

Про це повідомила прес-служба ОП

У заяві засудили "будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів" та очікують від правоохоронців притягнення до відповідальності винних у порушенні закону.

"Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну. Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості", - сказано у повідомленні.

Також в ОП зазначили, очікують від голови КМДА проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому "стало можливим проведення цього так званого маршу".

"Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей", - сказано у заяві ОП.

Крім цього в ОП зазначили, що "мала чисельність учасників акції та маніпуляції  організаторів із подачею заявки на проведення акції" не є підставами для виправдання ситуації навколо маршу.

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Марш на честь дивізії СС "Галичина" в Києві

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Автор: Олег Давигора