В Офісі президента України відреагували на марш у Києві з нагоди створення дивізії СС "Галичина".
Про це повідомила прес-служба ОП.
У заяві засудили "будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів" та очікують від правоохоронців притягнення до відповідальності винних у порушенні закону.
"Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну. Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості", - сказано у повідомленні.
Також в ОП зазначили, очікують від голови КМДА проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому "стало можливим проведення цього так званого маршу".
"Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей", - сказано у заяві ОП.
Крім цього в ОП зазначили, що "мала чисельність учасників акції та маніпуляції організаторів із подачею заявки на проведення акції" не є підставами для виправдання ситуації навколо маршу.
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Марш на честь дивізії СС "Галичина" в Києві
- Увечері 28 квітня у Києві відбувся Марш вишиванок, присвячений 76-й річниці створення дивізії СС "Галичина".
- У заході взяли участь близько 100 людей, вони влаштували ходу центром міста. Активісти несли символіку дивізії та сучасних українських підрозділів.
- Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розкритикувала марш на честь дивізії.
- У фракції "Слуга народу" Марш вишиванок засудили та обурилися з приводу надання київською владою дозволу на проведення цього заходу.
- Народний депутат України від "Європейської Солідарністі" та екс-голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович також вважає, що не треба було святкувати день створення СС "Галичина".
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