'Є багато питань до Ізраїлю': посол пояснив, чому Нетаньягу хотів поговорити із Зеленським

За словами Корнійчука, ситуація з безпековою співпрацею країн краща, ніж була чотири роки тому.

Україна має багато запитань до Ізраїлю, і ми їх ставимо, але вони перебувають поза межами публічного обговорення. Про це в інтерв’ю "Главкому" сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, коментуючи новини про те, що ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу подав запит на розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Він зауважив, що запит Нетаньягу був без пояснення щодо теми розмови. Натомість ізраїльський інтернет-ресурс Ynet "перекрутив інформацію і це пішло по всіх ЗМІ, - скоріше, мало йтися про співпрацю в питаннях безпеки, але без уточнення про дрони".

"Вони запитали у мене, чи буде така розмова, я сказав, що вона планується і все. А щодо дронів вони все вигадали. І через цю ситуацію розмова взагалі може бути скасована, бо ізраїльтяни дуже чутливо ставляться до таких витоків", - наголосив дипломат.

Давно не розмовляли

Корнійчук зазначив, що прямого діалогу між українським президентом та ізраїльським прем'єром не було понад рік - минулого разу Нетаньягу намагався дзвонити перед єврейським Новим роком у вересні минулого року, але розмова не відбулася.

"В України є багато питань до Ізраїлю, і ми їх ставимо, але вони перебувають поза межами публічного обговорення. Можу сказати тільки, що наші спеціальні служби працюють постійно без обмежень і перерв. Мені відомо, що у теперішнього керівника Офісу президента Кирила Буданова була делегація ізраїльських спецслужб минулого тижня. Контакти відбуваються на рівні міністрів, спецслужб тощо, але, на жаль, на рівні перших осіб вони обмежені", - сказав посол.

Безпекова співпраця

На запитання щодо тіснішої співпраці України з ізраїльськими колегами з питань безпеки, він зауважив, що, зокрема, ізраїльські радари Rada перебувають на нашій лінії зіткнення вже не один рік і добре себе показали.

"На сьогодні у нас досить багато планів щодо спільного виробництва. Власне, тому я і кажу, що ситуація з безпековою співпрацею краща, ніж була чотири роки тому. Хоча її можна назвати незадовільною, бо завжди хочеться більше", - сказав Корнійчук.

Досвід Ізраїлю та України

Крім того, на запитання щодо того, як досвід Ізраїлю з протидії ракетним атакам може бути корисним для України, він зазначив, що якщо врахувати, що ізраїльський "Залізний купол" був розрахований лише на ракети з палестинських територій, то у нас досвід не менший.

Водночас у Ізраїлю є прямі дозволи на співпрацю з американськими військовими компаніями, які виробляють зброю. Тому йому "набагато легше, оскільки всім іншим країнам треба спочатку отримати дозвіл в американському Держдепі перед тим, як звертатися до цих компаній".

За словами дипломата, в питаннях протидії балістичним та крилатим ракетам досвід у Ізраїлю кращий, оскільки у них за спиною є Сполучені Штати Америки.

"Проте я впевнений, що у питаннях протидії безпілотникам досвід кращий вже у нас. І це якраз є підставою для співпраці", - сказав він і додав, що Ізраїль зацікавлений в українських безпілотних технологіях.

"Залізний купол"

Відповідаючи на запитання щодо того, що "Залізний купол" не був розрахований на такі удари, яких завдає Іран, і як він загалом оцінюєте роботу легендарної ізраїльської протиповітряної оборони, Корнійчук зауважив, що Ізраїль - це "більше про маркетинг".

"Тому чудове ізраїльське ППО було розраховане саме на саморобні палестинські ракети. Мені важко сказати, як зараз воно справляється, але, думаю, рівень уражень, особливо балістикою, приблизно однаковий з Україною", - сказав він.

Нафтова криза в Перській затоці

Як повідомлялося, раніше президент Фінляндії Олександр Стубб висловив думку, що угода між Європою та США, яка могла б допомогти вирішити одночасно і нафтову кризу в Перській затоці, і війну в Україні, може бути цілком досяжною.

Умова Європи для такої допомоги полягає в тому, щоб президент Штатів Дональд Трамп надав Україні всю необхідну підтримку для досягнення прийнятної мирної угоди з Росією.

