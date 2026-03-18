Європа може допомогти Трампу у питанні Ірану в обмін на підтримку України, – Стубб

Це "справді гарна ідея" – спробувати домовитися з Трампом, який хоче, щоб Європа допомогла йому відкрити Ормузьку протоку.

Угода між Європою та США, яка могла б допомогти вирішити одночасно і нафтову кризу в Перській затоці, і війну в Україні, може бути цілком досяжною.

Таку думку висловив президент Фінляндії Олександр Стубб, пише Politico. За його словами, є реальний потенціал у пропозиції президенту США Дональду Трампу того, чого він хоче: європейської військової підтримки для забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Умова Європи для такої допомоги полягає в тому, щоб Трамп надав Україні всю необхідну підтримку для досягнення прийнятної мирної угоди з Росією.

"Я думаю, це дійсно хороша ідея", – сказав він, додавши після паузи: "Ні, я думаю, це дійсно хороша ідея".

Як підкреслили журналісти, питання про те, як зміцнити Україну і заручитися підтримкою Трампа, є нагальним для Європи.

"У мене немає ілюзій щодо того, хто зможе переконати Трампа в чомусь. Якщо мені вдасться переконати його хоча б в одній ідеї з десяти щодо України, я вважаю, що це добре", – прокоментував Стубб.

Справа в тому, що європейські лідери, включаючи Стубба, побоюються, що чим довше триває війна Трампа проти Ірану, тим більше вона може обмежувати боротьбу України проти російських окупантів.

Стубб висловив побоювання, що мирні переговори щодо України швидко наближаються до моменту істини, який може змусити країну прийняти невигідну угоду, що передбачає поступку території російському диктатору Володимиру Путіну.

Фінський президент припустив, що переговори можуть навіть зірватися, залишивши Європу в скрутному становищі без американської допомоги, змусивши її збільшити допомогу Україні, надавши більше розвідувальної інформації, зброї та іншої підтримки.

"Я сподіваюся, що мирні переговори щодо України не проваляться, як це сталося з переговорами між Іраном і США. Але час покаже", – підсумував президент Фінляндії.

Переговори про закінчення війни

Сьогодні в інтерв'ю BBC український президент Володимир Зеленський сказав, що у нього "дуже погане передчуття" щодо впливу ситуації з Іраном на війну в Україні. Він зазначив, що фокус уваги США зосереджений "більше на Близькому Сході, ніж на Україні", тому мирні переговори "постійно відкладаються". "Причина одна – війна в Ірані", – підкреслив Зеленський.

При цьому одна з країн, яка вже давно докладає зусиль для закінчення війни в Україні, заявила про готовність прийняти новий раунд переговорів у себе.

